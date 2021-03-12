В одном из детских домов на западе Москвы 16-летняя сирота украла с кухни предназначавшиеся для других детей блины, подавилась и умерла на Масленичной неделе.
Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Несчастный случай произошел в четверг, 11 марта. Воспитанница приюта, «страдающая глубокой умственной отсталостью и другими серьезными диагнозами», пробралась в раздаточную комнату и начала есть блины.
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По данным издания, из-за болезни девочка не могла пережевывать еду, поэтому ей давали только протертую пищу. В результате сирота в спешке подавилась украденными блинами.
Ее перенесли в медпункт и стали ждать скорую. Приехавшие на вызов медики не смогли спасти девочку.
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