По данным издания, из-за болезни девочка не могла пережевывать еду, поэтому ей давали только протертую пищу.

В одном из детских домов на западе Москвы 16-летняя сирота украла с кухни предназначавшиеся для других детей блины, подавилась и умерла на Масленичной неделе.

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Несчастный случай произошел в четверг, 11 марта. Воспитанница приюта, «страдающая глубокой умственной отсталостью и другими серьезными диагнозами», пробралась в раздаточную комнату и начала есть блины.

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По данным издания, из-за болезни девочка не могла пережевывать еду, поэтому ей давали только протертую пищу. В результате сирота в спешке подавилась украденными блинами.

Ее перенесли в медпункт и стали ждать скорую. Приехавшие на вызов медики не смогли спасти девочку.

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Автор: УНИАН