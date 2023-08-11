Еще один БПЛА напугал москвичей во "Внуково". Рейсы задержали.

Утром 11 августа Москву атаковали неизвестные беспилотники. Очевидцы сообщают о взрыве.

Как пишет Телеграм-анал Shot, взрыв произошел рядом с Карамышевским гидроузлом в Москве.

"Очевидцы сообщают, что в районе Москвы-реки упал БПЛА. На место едут экстренные службы", - говорится в сообщении.

Затем канал добавил, что возле городской клинической больницы №67 в районе Москвы-реки якобы был сбит БПЛА самолетного типа. Рядом расположен Карамышевский гидроузел.

На месте падения виден дым. Очевидцы поделились первыми кадрами с места падения беспилотника.

Телеграм-канал "База" опубликовал видео полета беспилотника, который взорвался в районе Карамышевской набережной. Он летел со стороны Истринского района Подмосковья. Его заметили в районе Павловской Слободы.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что беспилотник якобы сбили сил ПВО. Пострадавших и разрушений нет.

Тревожно было и в аэропорту "Внуково". Небо над аэродромом закрыли из-за сообщения о неизвестном объекте. Введен план "ковер".

Неизвестный объект, через который во "Внуково" был введен план "ковер", летел в районе Можайска на низкой высоте и маленькой скорости, его засекли радары, опознавательной метки на нем не было. Аэропорт уже возобновил работу.

Подобные инциденты в Москве

В ночь на 10 августа пожар вспыхнул в Домодедово Московской области. Перед возгоранием там слышали взрыв. По официальным данным, загорелся автосервис.

Кроме того, в подмосковном городе Сергеев Посад днем прогремел мощный взрыв на заводе. СМИ писали о погибших и десятках раненых. Этот завод занимался производством оптики и, как оказалось, участвовал в разработке стратегического бомбардировщика-ракетоносца под названием "Посланник".

А сегодня ночью в Одинцово Московской области возник масштабный пожар. Огонь и дым виден за километры от места возгорания.

Вас также могут заинтересовать новости: