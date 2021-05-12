Известно, что только в феврале женщина отпраздновала 100-летний юбилей.

В подмосковном городе Пушкино покончила с собой 100-летняя пенсионерка.

Об этом в среду, 12 мая, сообщает «Московский комсомолец».

О произошедшем стало известно во вторник, 11 мая, когда сиделка нашла тело погибшей и позвонила в полицию.

По данным следователей, женщина совершила самоубийство: на ее теле были обнаружены следы травм, несовместимых с жизнью.

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По каким причинам женщина решила свести счеты с жизнью, пока неизвестно.

Известно, что только в феврале она отпраздновала 100-летний юбилей.

Правоохранительные органы проводят расследование, также выясняются обстоятельства гибели пенсионерки.

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Автор: Денис Прядко