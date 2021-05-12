В подмосковном городе Пушкино покончила с собой 100-летняя пенсионерка.
Об этом в среду, 12 мая, сообщает «Московский комсомолец».
О произошедшем стало известно во вторник, 11 мая, когда сиделка нашла тело погибшей и позвонила в полицию.
По данным следователей, женщина совершила самоубийство: на ее теле были обнаружены следы травм, несовместимых с жизнью.
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По каким причинам женщина решила свести счеты с жизнью, пока неизвестно.
Известно, что только в феврале она отпраздновала 100-летний юбилей.
Правоохранительные органы проводят расследование, также выясняются обстоятельства гибели пенсионерки.
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