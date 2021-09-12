Подозреваемый уже задержан, открыто уголовное дело о грабеже с применением насилия.

В Солнечногорске Московской области РФ мужчина посреди дня напал 9-летнюю девочку и ограбил ее.

Как сообщает Mash, инцидент произошел вчера около 14:00, происходящее попало на видео. На кадрах можно видеть, как мужчина подходит к ребенку сзади, хватает его за шею и оттаскивает в сторону.

Сообщается, что грабитель дважды ударил девочку по лицу, а затем отобрал у нее мобильный телефон. Подозреваемый уже задержан, открыто уголовное дело о грабеже с применением насилия.

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Ранее сообщалось, что в российском Киселевске педофил "со стажем" изнасиловал и задушил двух 10-летних девочек.

По подозрению в изнасиловании и убийстве школьниц задержали 41-летнего Виктора Пестерникова, который ранее уже был судим за педофилию.

В апреле 2019 года Пестерников вышел на свободу после десяти лет тюремного наказания.

Следующие восемь лет он должен был находиться под надзором, но так и не встал на учет и переехал в другой город. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о халатности правоохранителей, которые должны были вести надзор.

Автор: Виолетта Орлова