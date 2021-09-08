В сети появилось видео, на которых запечатлен момент взрыва в доме.

Жертвами взрыва газа в жилом доме в городе Ногинск Московской области РФ стали по меньшей мере два человека, число пострадавших возросло до 8.

Об этом сообщает Mash, ссылаясь на Следком РФ.

Известно, что пострадавшие – две девочки (5 и 10 лет), четыре женщины в возрасте от 44 до 80 лет, а также двое мужчин 40 и 60 лет. Спасатели продолжают разбирать завалы.

По одной из версий, причиной взрыва могло стать использование газа для отопления квартиры. Отмечается, что центральное отопление в доме ночью не работало, и жители могли включить для согрева газовую плиту. Огонь погас, помещение наполнилось газом, что в итоге и могло привести к взрыву.

В сети тем временем появилось видео, на которых запечатлен момент взрыва в доме.

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Ранее сообщалось, что в городе Ногинск Московской области РФ произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме. Обрушено несколько этажей и ряд квартир. Из под завалов достали двоих детей.

В июле сообщалось о взрыве на одном из крупнейших химических заводов юга России "Комбинат Каменский" (Каменск-Шахтинский, Ростовская область), который связан с производством боеприпасов.

Автор: Дмитрий Захаров