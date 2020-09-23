Среди сбежавших был один уроженец Таджикистана и пятеро уроженцев Дагестана.

Шестеро заключенных вырыли большой туннель и сбежали ночью из исправительной колонии № 2 в Дагестане.

Об этом РБК сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Дагестан.

«При проведении обхода на контрольно-следовой полосе был обнаружен подкоп. Незамедлительно был проведен подсчет осужденных, в ходе которого выявлен факт отсутствия шести осужденных», - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что по тревоге был поднят личный состав сводного отряда УФСИН, выставлены розыскные посты, а также разосланы ориентировочные данные на осужденных.

«В настоящее время проводятся мероприятия по розыску лиц, совершивших побег. Для выяснения обстоятельств, способствовавших совершению побега, назначена служебная проверка», - добавили в пресс-службе.

Как сообщает ТАСС, среди сбежавших был один уроженец Таджикистана и пятеро уроженцев Дагестана. Четверо отбывали наказание за наркотические преступления, двое - за убийства.

«Интерфаксу» в МВД Дагестана сообщили, что весь состав ведомства поднят по тревоге. По их данным, один сбежавший приговорен к 15 годам колонии за убийство, двое - к 12 годам за наркотики, один - к восьми годам и еще двое к другим срокам, но не меньше восьми лет.

Исправительная колония № 2 строгого режима находится в поселке Загородном в Махачкале. В ней могут содержаться до 1,1 тыс. заключенных.

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Автор: УНИАН