Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы / Фото Bryan Delgado, Unsplash.com
Житель Краснодара избил 35-летнего незнакомца за то, что тот раскритиковал его внешний вид.
Об этом сообщает портал «Кубань 24».
По словам россиянина, его обидчик находился в состоянии алкогольного опьянения и некорректно высказался о ярком цвете его штанов. В связи с этим он напал на него и сломал обе ноги.
По информации издания, 30-летнего мужчину задержали и возбудили уголовное дело. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали закрытый перелом обеих ног.
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