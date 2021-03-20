В Москве пенсионерка "натравила" на внука полицию, так как он отказался играть на тромбоне

По словам бабушки, внук заявил, что он не пойдет в консерваторию. В результате скандал дошел чуть ли не до драки.

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