Глеб играет в составе Всероссийского юношеского симфонического оркестра / скриншот из видео

Пенсионерка из Москвы вызвала домой полицию, потому что ее 14-летний внук Глеб отказывался играть на тромбоне.

Об этом сообщает Baza.

По словам бабушки, внук заявил, что он не пойдет в консерваторию. В результате скандал дошел чуть ли не до драки.

Читайте такжеРоссийская пенсионерка засунула каштан в нос, чтобы спастиcь от COVID-19

Известно, что Глеб играет в составе Всероссийского юношеского симфонического оркестра.

«Очевидно, он немного устал от музыки», - говорится в сообщении.

Конфликт в семье теперь будет разбирать инспектор по делам несовершеннолетних.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко