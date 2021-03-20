Пенсионерка из Москвы вызвала домой полицию, потому что ее 14-летний внук Глеб отказывался играть на тромбоне.
Об этом сообщает Baza.
По словам бабушки, внук заявил, что он не пойдет в консерваторию. В результате скандал дошел чуть ли не до драки.
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Известно, что Глеб играет в составе Всероссийского юношеского симфонического оркестра.
«Очевидно, он немного устал от музыки», - говорится в сообщении.
Конфликт в семье теперь будет разбирать инспектор по делам несовершеннолетних.
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