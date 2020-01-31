Россиянин показал друзьям самодельную бомбу и взорвался

Мужчина пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках.

Сегодня, 31 января, в одной из квартир во Владивостоке обнаружено тело 27-летнего мужчины с телесными повреждениями в виде ссадин лица и тела - мужчина погиб от взрыва самодельной бомбы.

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По данному факту проводится доследственная проверка. На месте случившегося проведен осмотр, опрашиваются очевидцы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По предварительным данным установлено, что погибший пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда он пытался продемонстрировать его своим знакомым. В результате чего мужчина погиб, двое очевидцев ранены. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и причин получения травм.