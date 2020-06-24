"Не смог повернуть": в Севастополе во время парада танк оккупантов едва не въехал в толпу зрителей (фото)

Россия провела парады как на своей территории, так и в оккупированном Крыму и ОРДЛО.

В оккупированном Севастополе во время военного парада головной танк Т-34 чуть не въехал в зрителей.

Об этом сообщает издание "Подъём" со ссылкой на информацию местного жителя, присутствовавшего на мероприятии.

По его словам, инцидент произошёл у поворота на площадь Нахимова.

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"Танк Т-34, возглавлявший колонну, неожиданно не смог повернуть и поехал прямо. Зрители не ожидали такого и не успели отойти. К месту подбежала военная полиция, танк остановили и заглушили. Отремонтировали прямо на месте, после чего машина продолжила движение. Этому танку 75 лет, его отреставрировали к параду", - рассказал он.

Как сообщал УНИАН, военные парады сегодня прошли в России, а также на оккупированных ею территориях Украины - в Крыму и на Донбассе.

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