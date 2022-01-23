По словам волонтеров, животные запуганные, истощенные, питаются экскрементами и ели даже собственное потомство.

Жительница российского города Тольятти расплодила в своей квартире свыше сотни собак.

Замученных животных обнаружили местные волонтеры и рассказали об этом на странице "Пес Мартин и другие собаки в беде" на Facebook.

"Сегодня волонтеры нашего города пришли в тихий ужас от увиденного. Мы с таким количеством собак столкнулись впервые. Разведенка наплодила около 120 или даже больше собак. Их просто не сосчитать. Все маленькие, размером с кошку. Есть и взрослые, и подростки, и щенки. Сейчас вообще не понять, кто есть кто. Так все истощены", - говорится в посте.

По данным волонтеров, изначально хозяйка держала 8 собак для разведения: болонок, длинношерстных такс и пуделей. Однако затем они стали бесконтрольно размножаться.

"Видимо, зарабатывала на продаже щенков. Но дальше что-то пошло не по сценарию, и сейчас их там за 100. Все между собой, соответственно, спаривались. Так что теперь там вся порода перемешана. Собаки запуганные, есть дикуши. Голодные, истощенные. Питаются своими экскрементами. Если собака родила, и эта "хозяйка" вовремя не спрятала, то ели и щенков. Несколько трупов щенков с выеденными животами лежат у нее на балконе", - рассказали волонтеры.

Читайте такжеПодростки петардой взорвали голову собакеИм удалось забрать у женщины пока что только 17 животных, хотя та пыталась помешать и говорила, что все собаки ее сердцу дороги.

Теперь неравнодушных людей просят срочно помочь забрать всех остальных.

Ранее УНИАН писал, как россиянка в наказание сбросила собаку с пятого этажа.

А в Москве лифт едва не убил собаку, когда хозяйка поехала, а пса на поводке забыла снаружи.

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