По словам женщины, животное съело деньги.

Россиянка жестоко расправилась с собакой, желая наказать за съеденные деньги.

Как сообщает Kaliningrad Today, 45-летняя жительница Калининграда выбросила собаку породы китайская хохлатая с пятого этажа.

Владелица животного была сестра женщины. Она временно поселилась на съемной квартире, где держать собак не разрешалось, поэтому и отдала пса родственнице.

В новом жилище собака "провинилась". По словам хозяйки квартиры, животное съело купюру в 5 000 рублей (около 1 800 гривень), после чего женщина не выдержала и в порыве злости выбросила собаку в окно. Та умерла на месте.

Российские правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ - "Жестокое обращение с животным".

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Автор: Катерина Комолова