Главари так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики" объявили о блокировке Google.
Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости"
21 июля главарь "ЛНР" Леонид Пасечник обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма и заявил, что "ЛНР" справится и без него".
"Исправятся, начнут уважать людей – подумаем о возвращении", - заявил террорист.
Уже 22 июля российские пропагандисты объявили, мол, Google перестал работать в Луганске.
Позднее аналогичное решение приняли в "ДНР". Главарь псевдореспублики Денис Пушилин заявил, что принято решение о блокировке Google, в пятницу.
Таким образом, сервисы компании заблокированы на всей временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
Напомним, ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) увидела угрозы жизням россиян в рекомендации от Google-переводчика и обвинила компанию в "нарушении экстремистского характера".
Как с Google борется Россия
Как сообщал УНИАН, после полномасштабного вторжения России в Украину, Google начала активно препятствовать распространению российской пропаганды. YouTube-каналы пропагандистов блокировались, монетизация контента пропагандистов прекратилась.
28 мая суд Москвы арестовал счета Google в России на 1 миллиард рублей. Также российский суд арестовал активы российского подразделения компании на 500 млн рублей по заявлению телеканала "Звезда", который добивается восстановления своего канала на YouTube. Также с Google был взыскан оборотный штраф в 7,7 млрд рублей — за неудаление запрещённой в России информации.
Google Россия после ареста банковского счета заявила, что не может продолжать работу и закрывает свой офис в России. Компании начала процедуру банкротства.
Несмотря на фактическое прекращение деятельности своего российского офиса, компания планирует оставить бесплатные сервисы, такие как "Поиск", YouTube, "Карты" и Gmail доступными в России.