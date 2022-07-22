Уже 22 июля российские пропагандисты объявили, мол, Google перестал работать в Луганске.

Главари так называемых "Донецкой Народной Республики" и "Луганской Народной Республики" объявили о блокировке Google.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости"

21 июля главарь "ЛНР" Леонид Пасечник обвинил Google в пропаганде терроризма и экстремизма и заявил, что "ЛНР" справится и без него".

"Исправятся, начнут уважать людей – подумаем о возвращении", - заявил террорист.

Уже 22 июля российские пропагандисты объявили, мол, Google перестал работать в Луганске.

Позднее аналогичное решение приняли в "ДНР". Главарь псевдореспублики Денис Пушилин заявил, что принято решение о блокировке Google, в пятницу.

Таким образом, сервисы компании заблокированы на всей временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) увидела угрозы жизням россиян в рекомендации от Google-переводчика и обвинила компанию в "нарушении экстремистского характера".

Как с Google борется Россия

Как сообщал УНИАН, после полномасштабного вторжения России в Украину, Google начала активно препятствовать распространению российской пропаганды. YouTube-каналы пропагандистов блокировались, монетизация контента пропагандистов прекратилась.

28 мая суд Москвы арестовал счета Google в России на 1 миллиард рублей. Также российский суд арестовал активы российского подразделения компании на 500 млн рублей по заявлению телеканала "Звезда", который добивается восстановления своего канала на YouTube. Также с Google был взыскан оборотный штраф в 7,7 млрд рублей — за неудаление запрещённой в России информации.

Google Россия после ареста банковского счета заявила, что не может продолжать работу и закрывает свой офис в России. Компании начала процедуру банкротства.

Несмотря на фактическое прекращение деятельности своего российского офиса, компания планирует оставить бесплатные сервисы, такие как "Поиск", YouTube, "Карты" и Gmail доступными в России.

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