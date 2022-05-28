Причиной для ареста послужили два иска от АО "Москва Медиа".

Арбитражный суд Москвы арестовал 1 млрд рублей на счетах российской "дочки" Google — ООО "Гугл".

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Причиной для ареста послужили два иска от АО "Москва Медиа".

Компания попросила суд обязать ответчика восстановить доступ к YouTube-каналам "Москва 24" и "Москва Доверие". Холдинг "Москва Медиа" объединяет медиаактивы столичного правительства страны-агрессора.

Аресты активов Google:

26 мая суд арестовал активы российского подразделения Google на 500 млн рублей по заявлению телеканала "Звезда". Он тоже добивается восстановления своего канала на YouTube.

Также с Google был взыскан оборотный штраф в 7,7 млрд рублей — за неудаление запрещённой в России информации.

До этого российская "дочка" компании начала процедуру банкротства.

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