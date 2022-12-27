Россияне не выплачивают компенсации раненным оккупантам.

Российский оккупант в телефонном разговоре пожаловался товарищу, что командование перестало выплачивать обещанные военным компенсации за ранения и контузии, полученные на войне.

Как говорится в перехвате Главного управления разведки Минобороны Украины, у оккупантов также трудности с увольнением. Не увольняют даже контрактников.

"Никто не хочет служить. Увольняют только тех, кому за 50 лет", – отметил российский военный.

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Кроме того, командование "кидает" захватчиков с боевыми выплатами.

"За контузии, за ранения вообще перестали платить. Контузии и осколочные – за них тоже ребят кидают. Кто фосфором отравился, кого фосфором пожгли, тоже не платят. Короче, хорошего нет от слова совсем. Единственное, вот там в части пацаны говорят, новая техника заходит. Так что скоро поедем на передок к вам", – добавил оккупант.

Война в Украине: какую "компенсацию" выдают в РФ

Во временно оккупированной Донецкой области Россия выдала вдовам шахтеров, которые были мобилизованы и ликвидированы на войне против Украины, черные пакеты. Именно в них рашисты сложили праздничные подарки.

При этом в России придумали способ, как не выплачивать родственникам погибших оккупантов компенсации. Так, россияне проводят реорганизацию подразделений. После этого родным погибших оккупантов отказывают в начислении компенсации в размере 3 миллионов российских рублей в связи с расформированием подразделения и отсутствием законных оснований.

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