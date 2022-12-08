На временно оккупированной территории Луганской области оккупационная власть проводит реорганизацию отдельных подразделений.

В России придумали способ, как не выплачивать родственникам погибших оккупантов компенсации.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной на официальной странице в социальной сети Facebook. В сообщении отмечается, что на временно оккупированной территории Луганской области оккупационная власть проводит реорганизацию отдельных подразделений.

"После проведения указанных мероприятий родственникам погибших военнослужащих отказывают в начислении компенсации в размере 3 миллионов российских рублей в связи с расформированием подразделения и отсутствием законных оснований", - отмечают в Генштабе.

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Потери армии РФ в Украине

По последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля украинские защитники ликвидировали более 93 тысяч российских оккупантов.

Как сообщал УНИАН, российское командование скрывает причины гибели мобилизованных перед новой волной мобилизации, чтобы предотвратить бунты в армии.

В британской разведке говорят, что российское командование вынуждено усилить "элитную" 1-й гвардейскую танковую армию мобилизованными резервистами, поскольку та понесла большие потери.

Также сегодня стало известно о ликвидации еще двух майоров российской армии.

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