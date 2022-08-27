Пока кровавый диктатор навязывал россиянам лживые идеи о "загнивающем Западе", его дочь проводила за границей немало времени.

Екатерина Тихонова, младшая дочь президента РФ Путина, спустила миллионы рублей из казны на свидания со своим избранником Игорем Зеленским, который ранее жил в Германии. Диктатор "закрепил" за своей дочерью сотрудника Службы безопасности президента РФ (СБП) Алексея Скрипчака, который пять лет отправлял вместе с ней охрану, бронировал отели и заказывал роскошные бизнес-джеты для перелетов.

Об этом стало известно благодаря расследованию российского проекта "Важные истории" и немецкого издания Der Spiegel.

Так, журналисты получили доступ к архиву документов электронной почты Скрипчака, который был "закреплен" за Тихоновой. Оказалось, что дочь кровавого диктатора постоянно летала в Германию к балетмейстеру Зеленскому, который состоит с ней в отношениях. Однако для свиданий с избранником Тихонова летала не одна. Ее сопровождала путинская охрана, которая жила вместе с ней в отелях.

Відео дня:

Стоит отметить, что для наследницы Путина всегда бронировали дорогие номера, а летала она на роскошных бизнес-джетах. За пять лет "путешествий" Тихоновой, которая, к слову, летала не только в Германию, Скрипчак бронировал отели для охраны и самой дочери диктатора почти 100 раз. Сотрудники СБП сопровождали ее и в РФ, но чаще всего они летали с ней за границу.

К примеру, в мае 2016 года Скрипчак бронировал для дочери Путина номер в отеле Hotel Continental Relax & Spa в Швеции. Вместе с ней в роскошной СПА-гостинице жили 10 охранников. А в апреле 2018 года Тихонова решила отдохнуть в Баварии. Вместе с ней полетели 12 офицеров спецслужб РФ. Дочь Путина развлекалась в Мюнхене около месяца, все это время она и ее охрана жили в дорогом отеле.

Скрипчак регулярно бронировал самолеты, отели, охрану. На это уходили миллионы. Пока Путин внушал россиянам лживые идеи о "загнивающем Западе", его дочь резвилась за границей, спуская на это деньги из казны РФ.

Журналисты отметили, что Путин и его дочь нарушали законы РФ, ведь Тихонову сопровождала государственная охрана, хотя она не имела на это никакого права. Все дело в том, что по законам страны-агрессора на такую охрану могут претендовать лишь те члены семьи президента, которые живут вместе с ним или сопровождают его в поездках.

"Очевидно, командировки сотрудников СБП оплачивались из бюджета", - резюмировали в расследовании.

Ранее УНИАН уже сообщал, что у Тихоновой есть ребенок от танцора Зеленского.

Вас также могут заинтересовать новости: