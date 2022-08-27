Екатерина Тихонова, младшая дочь президента РФ Путина, спустила миллионы рублей из казны на свидания со своим избранником Игорем Зеленским, который ранее жил в Германии. Диктатор "закрепил" за своей дочерью сотрудника Службы безопасности президента РФ (СБП) Алексея Скрипчака, который пять лет отправлял вместе с ней охрану, бронировал отели и заказывал роскошные бизнес-джеты для перелетов.
Об этом стало известно благодаря расследованию российского проекта "Важные истории" и немецкого издания Der Spiegel.
Так, журналисты получили доступ к архиву документов электронной почты Скрипчака, который был "закреплен" за Тихоновой. Оказалось, что дочь кровавого диктатора постоянно летала в Германию к балетмейстеру Зеленскому, который состоит с ней в отношениях. Однако для свиданий с избранником Тихонова летала не одна. Ее сопровождала путинская охрана, которая жила вместе с ней в отелях.
Стоит отметить, что для наследницы Путина всегда бронировали дорогие номера, а летала она на роскошных бизнес-джетах. За пять лет "путешествий" Тихоновой, которая, к слову, летала не только в Германию, Скрипчак бронировал отели для охраны и самой дочери диктатора почти 100 раз. Сотрудники СБП сопровождали ее и в РФ, но чаще всего они летали с ней за границу.
К примеру, в мае 2016 года Скрипчак бронировал для дочери Путина номер в отеле Hotel Continental Relax & Spa в Швеции. Вместе с ней в роскошной СПА-гостинице жили 10 охранников. А в апреле 2018 года Тихонова решила отдохнуть в Баварии. Вместе с ней полетели 12 офицеров спецслужб РФ. Дочь Путина развлекалась в Мюнхене около месяца, все это время она и ее охрана жили в дорогом отеле.
Скрипчак регулярно бронировал самолеты, отели, охрану. На это уходили миллионы. Пока Путин внушал россиянам лживые идеи о "загнивающем Западе", его дочь резвилась за границей, спуская на это деньги из казны РФ.
Журналисты отметили, что Путин и его дочь нарушали законы РФ, ведь Тихонову сопровождала государственная охрана, хотя она не имела на это никакого права. Все дело в том, что по законам страны-агрессора на такую охрану могут претендовать лишь те члены семьи президента, которые живут вместе с ним или сопровождают его в поездках.
"Очевидно, командировки сотрудников СБП оплачивались из бюджета", - резюмировали в расследовании.
Ранее УНИАН уже сообщал, что у Тихоновой есть ребенок от танцора Зеленского.