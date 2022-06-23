Тихонова - слишком непубличный человек, она слишком закрыта, пытается остаться незаметной.

Путин чувствует, что его ближайшее окружение им недовольно. Он хочет опереться на того, кто его никогда не предаст, сообщают британские СМИ. Поэтому президент РФ якобы рассматривает возможность выдвинуть свою дочь на высшую политическую должность - главы партии "Единая Россия".

Что известно о возможной преемнице Путина - его дочери Катерине Тихоновой, рассказывают журналисты проекта FreeДом.

Тихонова родилась 31 августа 1986 года в немецком Дрездене, где служил офицер КГБ Владимир Путин. Она окончила МГУ, является кандидатом физико-математических наук и возглавляет компанию "Инопрактика".

По словам экс-депутата Госдумы Марии Максаковой, которая знакома лично с Тихоновой, та - слишком непубличный человек, она слишком закрыта, пытается остаться незаметной.

Тихонова занималась акробатическим рок-н-роллом, в нем она достигла определенных успехов.

Вскоре Катерина стала главой негосударственной компании "Инопрактика" с длинным и малопонятным определением. Эта компания с начала 2015-го года получила господрядов на 452 млн рублей.

"Похоже, друзья Путина, между которыми он поделил все госкорпорации, скинулись его дочери на фонд", — отмечают журналисты.

Теперь Путин хочет взять дочь, имитирующую роль главы инновационного фонда, и сделать главой "Единой России". По словам Максаковой, публичная политика - довольно странный выбор для Тихоновой.

"Но пока папа стоит у руля, Катерина Тихонова имеет все шансы занять эту должность и оправдать доверие отца", — говорится в сюжете.

Ранее УНИАН рассказал, что известно о дочерях Владимира Путина - Екатерине Тихоновой и Марии Воронцовой, попавших под американские санкции.

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