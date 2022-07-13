Екатерина Тихонова стала сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину, младшая дочь президента страны-агрессора Владимира Путина получила новую должность.

Екатерина Тихонова стала сопредседателем координационного совета по импортозамещению при Российском союзе промышленников и предпринимателей. Об этом сообщает РБК.

Совет создан для обобщения практик замещения импортного оборудования, создания цифровых сервисов для поддержки импортозамещения и формирования законодательных инициатив. Возглавил его председатель РСПП Александр Шохин.Тихонова также является заместителем директора Института математических исследований сложных систем МГУ и главой Института перспективных исследований проблем искусственного интеллекта и интеллектуальных систем МГУ.

Что известно о дочери Путина:

Тихонова родилась 31 августа 1986 года в немецком Дрездене, где служил офицер КГБ Владимир Путин.

Окончила МГУ, является кандидатом физико-математических наук и возглавляет компанию "Инопрактика".

По словам экс-депутата Госдумы Марии Максаковой, которая знакома лично с Тихоновой, та - слишком непубличный человек, она слишком закрыта, пытается остаться незаметной.

Тихонова занималась акробатическим рок-н-роллом и достигла определенных успехов.

Стала главой негосударственной компании "Инопрактика", которая с 2015-го года получила господрядов на 452 млн рублей.

После вторжения России в Украину США, Евросоюз, Канада и Япония ввели санкции против Тихоновой и еще одной предполагаемой дочери Путина Марии Воронцовой.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в беседе с журналистами, что Кремль обязательно ответит на санкции против дочерей Путина и "сделает это так, как посчитает необходимым".

23 июня 2022 года появилась информация о том, какую должность готовят для дочери Путина.

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