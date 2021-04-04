Обрушение крыши произошло в тот момент, когда по беговой дорожке пробегали несколько спортсменов.

В российском Кирове во время детских соревнований по легкой атлетике на спортсменов рухнула крыша легкоатлетического манежа "Вересники".

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Обрушение произошло в тот момент, когда по беговой дорожке пробегали несколько спортсменов. Накопившаяся на крыше талая вода хлынула внутрь помещения. Сведений о пострадавших не поступало.

Читайте такжеВ России снежная лавина накрыла группу туристов - погиб ребёнок

Руководство комплекса сразу оправдалось, что крушение, которая едва не обернулось трагедией, с осадками никак не связано. Якобы снег с крыши убирали регулярно.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Денис Прядко