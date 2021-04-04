В российском Кирове во время детских соревнований по легкой атлетике на спортсменов рухнула крыша легкоатлетического манежа "Вересники".
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Обрушение произошло в тот момент, когда по беговой дорожке пробегали несколько спортсменов. Накопившаяся на крыше талая вода хлынула внутрь помещения. Сведений о пострадавших не поступало.
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Руководство комплекса сразу оправдалось, что крушение, которая едва не обернулось трагедией, с осадками никак не связано. Якобы снег с крыши убирали регулярно.
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