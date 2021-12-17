Коммунальщики опасаются волны краж хвойных деревьев в канун Нового года.

Столичные коммунальщики решили уберечь хвойные деревья от самовольной вырубки местными жителями накануне новогодних праздников.

Об этом сообщает Киевзеленстрой в Facebook.

Речь идет о деревьях в парках, скверах и лесах Киева. Коммунальщики опасаются волны краж в канун Нового года.

Хвойные обработают специальным раствором, который при комнатной температуре будет неприятно пахнуть.

Читайте такжеСуд отпустил полицейского, который наколол собаку на вилы и бросил в костер"Чтобы уберечь деревца от посягательств недобросовестных граждан, районные управления коммунальныго предприятия обрабатывают хвойные насаждения специальными растворами, в частности, репеллентами. Эти средства в теплом помещении выделяют очень неприятные стойкие запахи, поэтому новогоднее дерево точно не принесет радости в дом", – объясняют в Зеленстрое.

Озеленители уже обрабатывают деревца "вонючими" веществами.

В то же время лесоводы усиленно патрулируют свои территории, при необходимости привлекая работников государственной экологической инспекции и патрульной полиции.

За каждое незаконно срубленное или сломанное дерево нарушителям грозит штраф, размер которого зависит от диаметра ствола.

Если диаметр ствола дерева до 10 см, штраф составляет 545 грн, от 10 до 14 см – 960 грн, от 14 см – 2465 грн.

Кроме того, нарушители будут вынуждены уплатить административные штрафы в размере от 30 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан за каждое дерево (510 -1020 грн.).

Когда зажгут елку в Киеве

Ежегодно новогоднюю елку официально открывают 19 декабря в День святого Николая. В этом году дату перенесли. Киевскую красавицу зажгут в субботу 18 декабря в 17:00. Все новогодние и рождественские локации будут работать до 19 января.

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Автор: Виолетта Орлова