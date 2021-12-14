Написать письмо Деду Морозу родители могут вместе с детьми, чтобы помочь ребенку сформулировать свои пожелания.

На Новый год украинские мальчики и девочки традиционно ждут подарков от Деда Мороза за хорошее поведение. Чтобы помочь волшебнику выбрать подарок, дети пишут волшебнику письмо с пожеланиями на праздник.

Родители могут помочь ребенку в этом нелегком деле, чтобы развить грамотность крохи, подарить веру в чудо и укрепить ожидание праздника. К тому же с помощью родителей письмо точно дойдет до адресата. Особенно важная помощь родителей малышам, которые ещё не умеют писать сами.

Как написать письмо Деду Морозу пошагово

Начните письмо с приветствия. Дедушка Мороз ценит вежливость. Затем ребенку нужно немного рассказать о себе: назвать свое имя и возраст, увлечения и достижения за год. Например: хорошо учился, помогал маме и папе, ходил в спортивную секцию. Самая важная часть письма - описание подарка. Не нужно желать что-то невозможное или слишком дорогое, ведь детей много, а Дед Мороз один. Напишите 2-3 желаемых подарка. Не забудьте пожелать что-нибудь родителям, братьям и сестрам. Закончите письмо пожеланием крепкого здоровья и счастливого нового года для дедушки.

Когда письмо написано, его нужно положить в конверт, запечатать и наклеить марку. Также письмо можно написать на открытке.

Образец письма Деда Морозу

Привет, дедушка Мороз. Меня зовут Ксюшенька и мне 8 лет. Я хорошая и добрая девочка, слушаюсь маму и папу, сама убираю в комнате и каждый день чищу зубы. Я не отличница, но стараюсь учиться хорошо. Дедушка Мороз, подари мне пожалуйста новый велосипед, а моим родителям крепкого здоровья. Хорошего нового года тебе и твоей внучке Снегурочке.

Адрес Деда Мороза в Украине

Чтобы письмо пришло адресату, нужно обязательно указать его точный адрес. Дедушка Мороз имеет свою резиденцию в Украине. Именно туда доставляют письма украинских детей. Почтовый адрес Деда Мороза такой:

01001, Украина, г. Киев, ул. Крещатик, дом 22, почта Деда Мороза

Не забудьте также указать свой полный адрес, иначе письмо не примут на почте.

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Автор: Екатерина Пулатова