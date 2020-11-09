Теперь застройщик угрожает сжечь оставшуюся половину жилого дома.

Под Ярославлем застройщик распилил деревянный дом многодетного отца, чтобы пристроить к нему офисный центр.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Читайте такжеВ России родители чесноком и святой водой "изгоняли бесов" из сына (видео)

Как сообщается, Денис Рощин и его трое детей раньше делили дом с ещё одной семьёй - с ними был уговор: если соберутся съезжать, он выкупит их половину и станет полноправным хозяином всего здания.

Через некоторое время мужчина уехал в долгую командировку, а когда вернулся, обнаружил, что соседи продали свою половину застройщику, который распилил дом ровно пополам и начал вплотную строить десятиметровый офисный центр.

По данным Telegram-канала, в результате в оставшейся половине дома треснул фундамент, сломалась крыша, трещины пошли по стенам и потолку.

Суд признал, что офис был построен незаконно и постановил снести его. Однако здание до сих пор на месте, а его владельцы, по словам Рощина, угрожают сжечь остатки его дома.

Вас также могут заинтересовать другие новости Русского Мира:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН