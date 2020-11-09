Под Ярославлем застройщик распилил деревянный дом многодетного отца, чтобы пристроить к нему офисный центр.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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Как сообщается, Денис Рощин и его трое детей раньше делили дом с ещё одной семьёй - с ними был уговор: если соберутся съезжать, он выкупит их половину и станет полноправным хозяином всего здания.
Через некоторое время мужчина уехал в долгую командировку, а когда вернулся, обнаружил, что соседи продали свою половину застройщику, который распилил дом ровно пополам и начал вплотную строить десятиметровый офисный центр.
По данным Telegram-канала, в результате в оставшейся половине дома треснул фундамент, сломалась крыша, трещины пошли по стенам и потолку.
Суд признал, что офис был построен незаконно и постановил снести его. Однако здание до сих пор на месте, а его владельцы, по словам Рощина, угрожают сжечь остатки его дома.
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