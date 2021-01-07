В России женщину подозревают в убийстве собственной внучки. Трагедия произошла в городе Чернушка Пермского края.
Читайте такжеВ России подростки изнасиловали и убили воспитательницу детского садаПо данным следствия, после совершения убийства женщина выбросила тело ребенка в мусорник. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
Тело младенца в коробке было обнаружено 2 января. По версии следствия, ребенка в домашних условиях родила 37-летняя россиянка. Ее 59-летняя мать убила внучку и, чтобы скрыть следы преступления, положила тело ребенка в коробку и выбросила в мусорный контейнер.
В настоящее время женщина арестована, в отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", передает ТСН.
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