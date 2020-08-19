"Ожившая" в морге россиянка, умерла в больнице

Врачи объясняют ошибку тем, что у них нет достаточно точного оборудования, чтобы определить, жив пациент или нет.

Россиянка Зинаида Кононова, которая "воскресла" в морге после операции, умерла в больнице. В среду, 19 августа, племянница пациентки сообщила журналистам о смерти родственницы, сообщили в российском СМИ. Читайте также"За ВДВ!": в России десантники устроили побоище в парке (видео) Врачи Горшеченской центральной районной больницы объясняют ошибку тем, что у них нет достаточно точного оборудования, чтобы определить, жив пациент или нет в критических случаях. Главный врач медицинского учреждения ушел в отпуск после случившегося. 13 августа, 81-летнюю жительницу Курска отправили на операцию из-за болей в животе. Врачи обнаружили у нее опухоль с метастазами. Несмотря на усилия, медики констатировали смерть пациентки.

На следующее утро один из сотрудников морга заметил, что Кононова жива. Ожившую пациентку перевели в Курскую областную клиническую больницу. По словам главного врача, состояние женщины тяжелое, но стабильное. Кононовой планировали сделать еще одну операцию.

Следственный комитет России организовал проверку по факту происшествия. Также проверку проводит и областной комитет здравоохранения. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Наталия Печиборщ

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