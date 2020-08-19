"Ожившая" в морге россиянка, умерла в больнице
13:39, 19 августа 2020Русский міръ
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Врачи объясняют ошибку тем, что у них нет достаточно точного оборудования, чтобы определить, жив пациент или нет.
Женщина очнулась в морге после операции / Фото УНИАН
Россиянка Зинаида Кононова, которая "воскресла" в морге после операции, умерла в больнице.
В среду, 19 августа, племянница пациентки сообщила журналистам о смерти родственницы, сообщили в российском СМИ.
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Врачи Горшеченской центральной районной больницы объясняют ошибку тем, что у них нет достаточно точного оборудования, чтобы определить, жив пациент или нет в критических случаях. Главный врач медицинского учреждения ушел в отпуск после случившегося.
- 13 августа, 81-летнюю жительницу Курска отправили на операцию из-за болей в животе. Врачи обнаружили у нее опухоль с метастазами. Несмотря на усилия, медики констатировали смерть пациентки.
- На следующее утро один из сотрудников морга заметил, что Кононова жива. Ожившую пациентку перевели в Курскую областную клиническую больницу. По словам главного врача, состояние женщины тяжелое, но стабильное. Кононовой планировали сделать еще одну операцию.
- Следственный комитет России организовал проверку по факту происшествия. Также проверку проводит и областной комитет здравоохранения.
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