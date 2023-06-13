В понедельник утром злоумышленник громил авто и совершил угон.

В Москве в понедельник рано утром, 12 июня (отмечался "день России"), полуголый молодой человек очень жестоко громил припаркованные машины.

Инциден произошел на ул. Старая Басманная около 5 часов утра, сообщает Telegram-канал Baza, ссылаясь на сведения местных жителей. По его данным, парень бил машины подручными средствами, а также ногами.

"Местные жители, разбуженные этой атакой в выходной день, попытались остановить дебошира вежливыми криками, но это не помогло. Напротив, молодой человек раззадорился еще больше…", - отмечается на канале.

Погромщик пробрался на территорию Главного информационно-вычислительного центра Минкульта - просто перелез через забор, и оттуда угнал иномарку, внутри которой лежали ключи. Злоумышленник не смог долго покататься - его задержали в угнанном авто в 6 часов утра.

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12 июня Минобороны РФ опубнародовало "гениальный" ролик, приуроченный ко "дню России". На видео запечатлено, как российские оккупанты рассказывают патриотический стих, сравнения в котором можно назвать смехотворыми.

В частности, один из оккупантов сказал: "Я - поле, бабушкин крест", второй сравнил себя с костью "павшего" воина. Еще один россиянин назвал себя "русским по самое горлышко".

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