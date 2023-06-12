Российское Минобороны опубликовало "гениальное" видео, приуроченное к так называемому "дню России".
На ролике запечатлено, как оккупанты рассказывают патриотический стих, но сравнения в нем можно назвать неуместными и смехотворными, да и сама подача стиха похожа на какой-то утренник, в котором принимают участие ученики средней школы.
Вот часть "гениального" патриотического произведения:
"Я - русский! Спасибо, Господи!
Я - поле. Бабушкин крест.
Я - избы Рязанской области…
Я - русский, по самое горлышко.
Во веки веков. Насквозь…
Я лебедя белого перышко.
Я - воина павшего кость…".
Стоит отметить, что россияне с 1992 года ежегодно празднують день своей страны 12 июня.
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Российское Минобороны ранее не раз смешило людей, публикуя, мягко говоря, недостоверную информацию о войне против Украины.
Сбежавший от войны лейтенант Воздушно-космических сил РФ Дмитрий Мишов рассказывал, что российские захватчики могут по несколько раз докладывать об уничтожении одной и той же техники украинских воинов, чтобы получать обещанную руководством премию.