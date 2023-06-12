Захватчики рассказали стих, сравнения в котором могут насмешить.

Российское Минобороны опубликовало "гениальное" видео, приуроченное к так называемому "дню России".

На ролике запечатлено, как оккупанты рассказывают патриотический стих, но сравнения в нем можно назвать неуместными и смехотворными, да и сама подача стиха похожа на какой-то утренник, в котором принимают участие ученики средней школы.

Вот часть "гениального" патриотического произведения:

"Я - русский! Спасибо, Господи!

Я - поле. Бабушкин крест.

Я - избы Рязанской области…

Я - русский, по самое горлышко.

Во веки веков. Насквозь…

Я лебедя белого перышко.

Я - воина павшего кость…".

Стоит отметить, что россияне с 1992 года ежегодно празднують день своей страны 12 июня.

Интересные новости России - сегодня это стоит прочитать

Российское Минобороны ранее не раз смешило людей, публикуя, мягко говоря, недостоверную информацию о войне против Украины.

Сбежавший от войны лейтенант Воздушно-космических сил РФ Дмитрий Мишов рассказывал, что российские захватчики могут по несколько раз докладывать об уничтожении одной и той же техники украинских воинов, чтобы получать обещанную руководством премию.

Вас также могут заинтересовать новости: