В отношении 15 подозреваемых составили административные протоколы.

В центре Москвы произошла массовая драка трудовых мигрантов, приехавших на заработки из стран Средней Азии.

Об этом сообщает РБК.

Инцидент произошел вечером 27 августа возле станции метро "Бауманская", однако до прибытия полиции зачинщики драки скрылись. Точное количество участников неизвестно, однако в Министерстве внутренних дел РФ сообщили о задержании 49 подозреваемых.

В отношении 15 из них составили административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП о мелком хулиганстве. Им грозит депортация из страны.

Очередная массовая драка мигрантов произошла в Москве накануне. Около сотни выходцев из Средней Азии устроили потасовку у метро "Бауманская". 50 человек доставили в полицию https://t.co/EroXR1dgV3pic.twitter.com/FIl5Bfe7f9 — Подъём (@pdmnewsru) August 28, 2021

Предполагается, что массовому побоищу предшествовал конфликт между группой людей - граждан Такджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

Напомним, пару месяцев назад в Москве произошла массовая драка между двумя большими группами мужчин, вооруженными огнестрельным оружием и экипированными флагами с нацисткой символикой.

Автор: Станислав Кожемякин