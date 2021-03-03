Когда сожительница педофила узнала о насилии в отношении несовершеннолетней, то убедила ее рассказать все бабушке.

Управление Следственного комитета России по городу Пушкино (Московская область) возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, который на протяжении года насиловал 12-летнюю дочь в кровати рядом со спящей женой.

Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Следствие установило, что мужчина совершал развратные действия с ноября 2019 года. Он проживал в одной квартире с дочерью и мамой. Обвиняемый насиловал дочь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сначала два раза в месяц, а потом - по восемь раз.

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Через какое-то время у отца появилась новая сожительница. Когда она узнала о насилии в отношении несовершеннолетней, то убедила ее рассказать все бабушке. Узнав об этом, та написала заявление в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 131 («Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста») и части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ.

Решается вопрос об избрании предполагаемому педофилу меры пресечения.

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Автор: УНИАН