Сегодня Россия пожинает плоды гибридной войны, развязанной против Украины в 2014 году.

К Владимиру Путину бумерангом вернулась его же собственная риторика "нас там нет", которую он использовал по отношению к событиям в Крыму и на Донбассе в 2014 году. Такое мнение высказал российский политолог Анатолий Несмиян, известный как блогер "Эль-Мюрид".

Он отметил, что официальный Киев "достаточно издевательски" вернул Кремлю его же риторику, когда заявил о своей непричастности к атаке дронов на Москву и о "внутрироссийских разборках".

"Осталось для аутентичности добавить фразу о том, что "беспилотник можно купить в любом военторге". Когда наш гениальный стратег шутил так в 14 году, он думал, что это смешно и не был в состоянии сообразить, что ему всё это может вернуться. Ума нет, считай, калека", – пишет Несмиян.

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Также блогер считает весьма примечательным тот факт, что неизвестные беспилотники сбивали над загородными виллами российской элиты – главы "Газпрома" Алексея Миллера и спикера Госдумы Вячеслава Володина.

"Был ли это намек или так получилось, что в районе пролета дронов вся наша сановная публика гнездилась настолько густо, что куда не упади, попадешь во что-то сильно солидное и знатное - неясно. Но думать теперь им предложено крепко", – заключил Несмиян

Атака дронов на Москву 30 мая

Утром 30 мая около десятка беспилотников (по некоторым данным, до трех десятков) атаковали Москву. Часть из них была сбита системами ПВО в районе "Рублевки" – элитного подмосковного поселка, популярного среди сверхбогатых россиян.

Традиционно российские власти обвинили в атаке Украину, хотя никаких доказательств этому предоставлено не было. Комментируя эту атаку, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украине не имеет к ней никакого отношения.

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