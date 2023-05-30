Генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что воздушными ударами по украинским городам российский диктатор Владимир Путин мстит за неудачи на войне.
Как отметил экс-разведчик в эфире телеканала FREEДОМ, Путин лично определяет цели ударов по Украине – особенно тех, которые оккупанты наносят по Киеву. Диктатор загнан в угол и начал действовать безрассудно, чтобы запугать украинцев и принудить страну к переговорам.
"Путин имеет одну особенность. Это месть: месть за то, что он не смог продвигаться, захватывать Украину. Ни одна операция не завершилась успехом. В этой ситуации лично Путин формирует целевые удары по направлениям и, особенно, по столице Украины... Они больше не знают, что делать. Как последний этап – это удары по центру принятия решений. Относительно Киева начали эту программу, но она также терпит неудачи", – подчеркнул Маломуж.
Он добавил, что такая тактика оккупантов не вызывает панику среди украинцев. Люди наоборот стремятся все больше противодействовать агрессору. В то же время в глазах международного сообщества Россия предстает террористом, поскольку удары по мирному населению являются массовым террором.
"Это тупик, он загнан в угол. Я знаю его лично, он не знает, что делать. Он действует безрассудно", – резюмировал Маломуж.
Атаки РФ по Украине
В течение мая Россия значительно усилила обстрелы Украины. Враг применяет как ракеты, так и авиабомбы, и ударные дроны. Под особым вниманием оккупантов – Киев. С начала месяца столица пережила уже 17 массированных атак.
Так, ночью 30 мая россияне атаковали Киев и область иранскими дронами-камикадзе. В нескольких районах столицы произошли пожары. В Голосеевском – обломки попали в жилой дом, огонь охватил верхние этажи здания.
В результате атаки пострадали 11 человек. Кроме того, погибла женщина, которая, по словам мэра столицы Виталия Кличко, вышла на балкон, чтобы посмотреть, как сбивают дроны.