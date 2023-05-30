Путин загнан в угол и начал действовать безрассудно, считает Маломуж.

Генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что воздушными ударами по украинским городам российский диктатор Владимир Путин мстит за неудачи на войне.

Как отметил экс-разведчик в эфире телеканала FREEДОМ, Путин лично определяет цели ударов по Украине – особенно тех, которые оккупанты наносят по Киеву. Диктатор загнан в угол и начал действовать безрассудно, чтобы запугать украинцев и принудить страну к переговорам.

"Путин имеет одну особенность. Это месть: месть за то, что он не смог продвигаться, захватывать Украину. Ни одна операция не завершилась успехом. В этой ситуации лично Путин формирует целевые удары по направлениям и, особенно, по столице Украины... Они больше не знают, что делать. Как последний этап – это удары по центру принятия решений. Относительно Киева начали эту программу, но она также терпит неудачи", – подчеркнул Маломуж.

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Он добавил, что такая тактика оккупантов не вызывает панику среди украинцев. Люди наоборот стремятся все больше противодействовать агрессору. В то же время в глазах международного сообщества Россия предстает террористом, поскольку удары по мирному населению являются массовым террором.

"Это тупик, он загнан в угол. Я знаю его лично, он не знает, что делать. Он действует безрассудно", – резюмировал Маломуж.

Атаки РФ по Украине

В течение мая Россия значительно усилила обстрелы Украины. Враг применяет как ракеты, так и авиабомбы, и ударные дроны. Под особым вниманием оккупантов – Киев. С начала месяца столица пережила уже 17 массированных атак.

Так, ночью 30 мая россияне атаковали Киев и область иранскими дронами-камикадзе. В нескольких районах столицы произошли пожары. В Голосеевском – обломки попали в жилой дом, огонь охватил верхние этажи здания.

В результате атаки пострадали 11 человек. Кроме того, погибла женщина, которая, по словам мэра столицы Виталия Кличко, вышла на балкон, чтобы посмотреть, как сбивают дроны.

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