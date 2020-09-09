Россиянин ворвался в супермаркет с топором / скриншот с видео
В Санкт-Петербурге россиянин напал на покупателей супермаркета с топором. Его скрутили охранники магазина.
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В сообщении отмечается, что действие происходило в супермаркете на проспекте Науки.
«В маркет на проспекте Науки ворвался чересчур импульсивный мужчина. Он начал бросаться товарами и кричать, что все теперь бесплатно и стоит ценить этот аттракцион неслыханной щедрости. Охрана быстренько скрутила хаотичного викинга голыми руками и передала копам, после чего те отправили его в психиатрическую клинику – там он уже лежал, но на учете не состоял», – отмечается в сообщении.
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