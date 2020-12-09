Песков заявили, что не знает специализации Илона Маска в решении проблем воды.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение депутата Госдумы РФ Наталии Поклонской предпринимателю Илону Маску переехать в оккупированный Крым и решить вопрос с обеспечением водой.

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Так, на вопрос собственного корреспондента УНИАН, как в Кремле относятся к соответствующей просьбе, Песков ответил, что «не знаком с инициативой, с этим предложением». «В данном случае могу напомнить, что это, действительно, есть, это очень серьёзная проблема - обеспечение питьевой водой Крымского полуострова в условиях, когда вы знаете, где была перекрыта вода», - отметил он.

Песков подчеркнул, что «страдает экономика этого российского региона, страдают и граждане, и туристы».

Он также заверил, что делается все возможное, чтобы последствия дефицита воды минимизировать.

Песков напомнил, что президент РФ проводил специальное совещание по этому вопросу и были даны поручения.

«Разработан план по первоочередным мерам по борьбе с этим дефицитом, но требуется время. Прикладываются все возможные усилия для этого. Что касается Илона Маска – я, честно говоря, не знаю о его специализации в решении проблем воды», - сказал Песков.

Что предшествовало

7 декабря Наталья Поклонская на своей странице в Facebook написала: «Хочу предложить господину Маску лучший вариант — переехать к нам в Крым. У нас большое количество космических объектов, а практически полное отсутствие пресной воды напоминает планету Марс, куда, я слышала, Илон планирует отправить экспедицию».

«Приглашаю лично обосноваться на солнечном побережье полуострова и показать на деле, реально ли Вы сможете решить земные (а не межгалактические) задачи, которые нам поставила Украина, лишив людей пресной воды. Как тебе такое, Илон Маск?».

Засуха в Крыму: что известно

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водохранилищ начали вводить ограничения на подачу воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером. С 23 сентября ограничительные меры подачи воды ввели в Алуште, Партените и Малом Маяке. Также через пересохшие скважины воду в 29 сел северного Крыма доставляют цистернами.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Роман Цимбалюк