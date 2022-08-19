Сейчас снижается наступательный потенциал российских захватчиков.

У российских захватчиков заканчиваются боеприпасы, что ускоряет процесс уменьшения их наступательного потенциала.

Об этом заявил чиновник разведки США на закрытом брифинге Пентагона, информирует журналистка телеканала ITN Эмма Берроус в Twitter.

"У нас есть множество свидетельств того, что боеприпасы исчерпываются... в том числе боеприпасы, вывозимые из глубоких хранилищ", - заявил представитель американской разведки.

Сокращение количества боеприпасов "в конце концов начнет подрывать способность России начинать наступление". По данным американской разведки, сейчас Россия объединила батальйонно-тактические группы и переживает ужасные времена, пытаясь восстановить свои силы".

В то же время война в Украине сейчас перешла в другую стадию", но не находится на "пике". Это отчасти потому, что "обе стороны стали лучше осознавать, что это марафон, а не спринт".

Как сообщал УНИАН, вечером 18 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы на крупнейшей авиабазе российских оккупантов Бельбек, расположенной в северо-западной части Севастополя.

Также в оккупированном Крыму в городе Керчь вечером 18 августа раздались взрывы.

Кроме того, активно горят не только авиабазы россиян, но и склады с боеприпасами. В частности, вчера пылал один из них в Белгородской области.

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