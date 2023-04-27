Поддержка Украины обуславливается не продолжительностью войны и усталостью, а тем, что РФ совершила международное преступление и ведет агрессивную войну.

Замминистра обороны Анна Маляр опровергла нарратив российской пропаганды, что якобы партнеры через СМИ подают сигнал Украине об "усталости" в оказании поддержки.

"Вражеская пропаганда на этой неделе питается не только Бахмутом и вымышленными версиями о том, что Сырский доложил Зеленскому. Теперь они распространяют нарратив, что якобы партнеры устали нас поддерживать и якобы подают нам об этом сигналы через СМИ. Это не соответствует действительности", - отметила Маляр.

Как пояснила Маляр, все сейчас понимают, что Украина защищает не только свои границы, но и границы Европы.

Видео дня

"Помощь нам оказывают ощутимую, и поддержка Украины не уменьшается. Поддержка Украины обуславливается не продолжительностью войны и усталостью, а тем, что РФ совершила международное преступление и ведет агрессивную войну против нас", - подчеркнула замминистра.

По ее словам, Украина имеет тесные отношения с партнерами и союзниками, и все "сигналы" подаются непосредственно во время личных встреч и переговоров.

Фейки российской пропаганды

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Россия распространяет нарратив о том, что Украина и мир психологически устали от войны. Он отметил, что возможно определенный вид усталости есть из-за того, что война является изнурительной. Однако украинцы готовы бороться и в дальнейшем.

Недавно в Центре противодействия дезинформации рассказали, что россияне активно подделывают обложки зарубежных журналов, и выкладывают видео якобы авторства ChatGPT, чтобы распространять ложь об Украине. Также зафиксировано создание около 300 сайтов в Западной Европе, которые мимикрируют под известные сайты с громкими названиями.

Вас также могут заинтересовать новости: