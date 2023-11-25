Помимо этого, в суды также поступило 317 дел о неисполнении приказа и 96 дел о дезертирстве.

Изучив информацию с сайтов военных судов в РФ, журналисты обнаружили 4121 дело о самовольном оставлении части, заведенное после начала мобилизации. По 3470 делам решения уже вынесены.

Как пишет "Медиазона", с июня 2023 года военные суды выносят по таким делам по 100 приговоров в неделю. Пик пришелся на август - 457 приговоров в этот месяц.

Помимо этого, в суды также поступило 317 дел о неисполнении приказа и 96 дел о дезертирстве. Больше всего дел приходится на Московскую (309) и Ростовскую (224) области. В Москве были возбуждены 123 дела, в Санкт-Петербурге - 116.

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"Большинство дел о самовольном оставлении части заканчиваются условным сроком, причем для контрактников доля таких решений составляет 63%, а для мобилизованных она чуть ниже - 56%. Условный приговор позволяет вернуть военнослужащего на фронт", - отметиои журналисты.

Мобилизация в РФ - детали

Мобилизация в России началась 21 сентября 2022 года и, согласно заявлениям российских властей, закончилась в начале ноября. Но Владимир Путин не подписывал указ о ее завершении.

На сегодня в России для продолжения войны против Украины ежемесячно мобилизуют более 20 тысяч человек. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, отметив, что мобилизация срочников планово продолжается, однако этого агрессору явно мало.

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