По его словам, они поняли, что это "вагнеровцы", только после взлома мобильных телефонов оккупантов.

Командир спецподразделения "Хорт" Павел Патарецкий рассказал, как его бойцы ликвидировали боевиков ЧВК "Вагнер".

Об этом говорится в заметке на Facebook-странице спецподразделения.

По словам Патарецкого, его группа разбила "вагнеровцев" в прошлом месяце.

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"Это произошло в начале сентября, когда было первое контрнаступление на Херсонском направлении. Наша группа разбила их. Мы знали, что там серьезные люди, потому что и вооружение было соответствующее. Кроме того, они были под прикрытием военной полиции, все были офицеры", - отметил командир.

Он добавил, что после взлома мобильников оккупантов удалось узнать, кого же они на самом деле ликвидировали.

"Мы изъяли мобильные телефоны, наши службы взламывали их в течение месяца. Когда удалось подобрать код, были раскрыты все данные: переписка, фотографии, другие разведданные. Мы тогда поняли, кто это был на самом деле. Хотя мне уже тогда с перехватов говорили, что накрыли серьезную группу с серьезными представителями", – поделился деталями "Булат".

ЧВК "Вагнер" на войне против Украины

24 февраля российские оккупанты начали полномасштабное вторжение в Украину. Среди тех, кто принял участие в военных действиях на украинской территории оказались боевики ЧВК "Вагнер".

Из-за значительных потерь, "вагнеровцы" начали вербовать к себе заключенных.

В сентябре в сети появилось видео, на котором Евгений Пригожин лично агитировал "зэков" в одной из колоний строгого режима. Тогда он заявил, что воевать пойдут "либо ЧВК и зэки, либо ваши дети".

Позже российские СМИ раскрыли, что Пригожин завербовал более тысячи заключенных, а также маньяка-каннибала, отбывавшего наказание в одной из тюрем в российском городе Саратов.

25 октября появилась информация, что в "Вагнер" берут заключенных, страдающих ВИЧ и гепатитом C.

28 октября стало известно, что бойцы украинского спецподразделения "Хорт" во время боевого задания ликвидировали заместителя начальника штаба наемников ЧВК"Вагнер".

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