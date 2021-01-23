В Москве людей по одному выхватывают из толпы и уводят к полицейским автобусам.

В России на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального задержали более тысячи человек.

Читайте такжеРоссия восстала против Путина: массовые задержания и избиения (онлайн-трансляция)Как сообщает «Настоящее время», задержания на акции в поддержку оппозиционера проводят на Пушкинской площади в Москве. Людей по одному выхватывают из толпы и отводят к полицейским автобусам. Некоторых несут за руки и за ноги.

Периодически протестующим удается отбивать задержанных.

Общее количество участников и задержанных определить трудно, но вокруг памятника Пушкину все заполнено людьми.

Также силовики не дают сторонникам Навального собраться на Сенатской площади в Петербурге. Люди сходятся к Сенатской площади по Вознесенскому проспекту и соседним улицам. Ближе к Исаакиевскому собору ОМОН окружил людей в кольцо. Протестующие частично разобрали забор, ограждающий площадь.

Еще до начала акции к автобусам начали отправлять журналистов - даже тех, у кого есть отличительное экипировка, удостоверения и редакционные задания. На выход закрыли две станции метро.

В обоих городах люди жалуются на проблемы со связью у всех операторов.

Акции в поддержку Навального проходят по всей России. В них участвуют тысячи людей.

По данным правозащитного портала «ОВД-Инфо» на 16:02 по московскому времени полиция задержала более 1090 участников акции и случайных прохожих.

Основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией пообещал компенсировать штрафы всем тем, кого задержат 23 января.

Возвращение и арест Навального

Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.

Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.

Навальный призвал сторонников не бояться и выходить на улицы.

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Автор: Виктория Токарева