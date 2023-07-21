Поводом послужил рейд ОМОНа в молельный дом.

В Москве группа мусульман вышла на митинг из-за проверки молельного дома силовиками.

Российские СМИ пишут, что митинг не согласовали с властями. На видео можно увидеть, что его участники идут по центру Москвы с криками "Аллаху Акбар". Присутствующие на улицах сотрудники Министерства внутренних дел РФ просто наблюдают за ними.

Тем временем у мечети на Большой Татарской собрались сотрудники полиции и Росгвардии, московские Telegram-каналы связывают это с акцией.

Протест мусульман: что известно

Ранее мусульманская община подмосковного города Котельники заявила, что 7 июля ОМОНовцы ворвались в их молельный дом с криками, применили физическую силу и распылили огнетушитель в сторону прихожан.

Глава общины попросил "защиты" у Путина, заявив, что большинство их прихожан - граждане РФ, среди которых есть и участники войны против Украины.

В президентском Совете по правам человека заявили, что религиозная организация находится в жилом доме и мешает людям. В организации "Русская община ZOV" заявили, что это они обратились в полицию с требование проверить незаконные мечети. Теперь они "ждут депортаций".

Российские СМИ сообщают, что жители города жаловались Путину на поведение мигрантов. По их словам, в микрорайне осталось мало "русских жителей".

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