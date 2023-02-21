Кроме этого работникам "Газпромнефти" нельзя будет общаться с журналистами.

Завтра, 22 февраля, в Москве произойдет провластный митинг-концерт. Как сообщает Telegram-канал "База" на него будут "приглашены" сотрудники нескольких крупных корпораций.

В частности речь идет о сотрудниках Московского нефтеперерабатывающего завода "Газпромнефти". Их руководство создало целый список запретов для тех, кто посетит действо в Лужниках.

Одним из первых требований к работникам было исключение желтого цвета в одежде.

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"Кроме стандартных требований утеплиться и не приходить сотрудниками "Газпромнефти" под действием алкоголя, попросили исключить желтый цвет в одежде. Связано ли это с конкуренцией с "Роснефтой" — неизвестно", - говорится в сообщении "Базы".

Не приходить в желтой одежде – это инициатива только "Газпромнефти". "База" опросила сотрудников нескольких других учреждений, которые будут присутствовать на митинге-концерт, то такого требования к ним не было.

Всего список запретов состоит из 10-ти пунктов.

"Кроме запрета на желтый цвет сотрудников просят не общаться с журналистами и не использовать корпоративные хэштеги в социальных сетях", - заявляет "База".

Отметим, что ряд российских СМИ сообщал о провластном митинг-концерте в Лужниках. На нем в том числе должен выступить и президент РФ Владимир Путин. Последний раз российский диктатор выступал в Лужниках 18 марта прошлого года.

Планы Путина также стали причиной перекрытие центра Москвы на два дня. Такие действия Кремлю нужны были для обеспечения безопасности президенту РФ во время речей 21 и 22 февраля.

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