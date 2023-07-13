Он говорит, что с его мнением согласны почти все члены Альянса.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин не сомневается, что Украина вступит в НАТО после окончания войны с Российской Федерацией.

Об этом он рассказал в интервью CNN после саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. "Мы слышали, что почти каждая страна в этой комнате сказала то же самое", - сказал он журналисту, отметив, что Украине еще есть над чем работать, чтобы привести технику и подготовку к стандартам НАТО.

"Хотя мы делаем эту работу сейчас, когда они ведут эту войну, нужно сделать еще больше для того, чтобы они имели полный набор средств и возможностей", - добавил Остин.

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Саммит НАТО в Вильнюсе: что пообещали Украине

От саммита, который посетил и президент Владимир Зеленский, Украина ожидала приглашения в НАТО и гарантий безопасности от своих партнеров. Однако уже в первый день президент возмутился тем, что есть сигнал о наличии условий для получения даже приглашения в Альянс.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о готовности убрать требование о выполнении плана действий по членству для Украины, однако добавил, что для приглашения украинцам надо будет выполнить ряд условий.

В то же время Украина подписала с 11 странами меморандум, который формирует коалицию по подготовке украинских пилотов на истребителях F-16.

Во время саммита ряд стран пообещали предоставить Украине дополнительную военную помощь. Так, от Австралии украинская армия получит бронетранспортеры Bushmaster, от Германии - дополнительные пусковые установки "Patriot" и ракеты, от Канады - бронетехнику, а от Франции - ракеты большого радиуса действия.

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