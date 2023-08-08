Президент также выразил уверенность, что страны НАТО были бы очень рады, если бы украинские воины были размещены на их территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО станет спасением для России. Членство нашей страны в блоке – своеобразная гарантия, что "Украина никогда в будущем не придет на их территорию".

"Там, где НАТО - там нет войны. И все страны вступали в НАТО, потому что боялись, что Советский Союз ногами, руками и искушением Путина вернется назад. НАТО для Украины – это не наступательная миссия, мы никуда не наступали никогда. Везде, где мы наступаем, – это наша территория. Мы восстанавливаем ее. Мы не наступаем, это Пригожин в России показывает и разбирается. Это их политика внутренняя, а Украина ведет боевые действия на территории Украины, мы ее восстанавливаем. РФ должна быть благодарна, если Украина будет в НАТО. Именно так! Потому что это безопасность для россии, что Украина никогда в будущем не придет на их территорию", – подчеркнул Зеленский во время интервью латиноамериканским СМИ.

Президент также выразил уверенность, что страны НАТО, как страны Балтии, были бы очень рады, если бы украинские воины были размещены на их территории и охраняли бы их границу после этой войны, в мирное время.

"Потому что все понимают, что у нас сильная армия и очень много военных", – добавил глава государства.

Путь Украины в НАТО

30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. Тогда президент Зеленский подчеркнул, что Украина уже доказала, что соответствует стандартам Альянса.

Многие государства уже поддержали вступление Украины в блок. По состоянию на июнь 2023 года в Офисе президента говорили, что речь идет о 20 странах-членах Альянса.

В конце июля американские сенаторы Линдси Грэм (Республиканская партия) и Ричард Блюменталь (Партия демократов) представили проект резолюции по поддержке Сенатом США скорого вступления Украины в НАТО. Присоединение нашей страны к Альянсу считают критически важным для предотвращения будущих войн.

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