Он заявил, что Украина, мол, "ментально превратилась в Третий райх".

Зампред Совбеза РФ, друг Путина Дмитрий Медведев выступил с очередными украинофобскими, неонацистскими обвинениями в сторону всего украинского.

Его цитирует пропагандистское ТАСС.

"Цель России – построить открытую Евразию от Лиссабона до Владивостока, в том числе для спокойствия самих украинцев", - сказал Медведев.

Он заявил, что Украина, мол, "ментально превратилась в Третий райх", и ее постигнет та же судьба".

"Глубинное украинство – один большой фейк, которого никогда не было в истории и не существует сейчас", - заявил Медведев.

Похожие тезисы были опубликованы в статье РИА Новости "Что Россия должна сделать с Украиной". Пропагандисты оправдывали этноцид, массовые убийства "пособников нацистов", которых следует "перевоспитать" и "подавить".

Авторы статьи фактически призвали к уничтожению всех украинцев и украинской государственности. Речь шла также о том, что "денацификация" россиян предусматривает "деукраинизацию".

В Латвии статью пропагандистов Кремля назвали "обычным фашизмом".

После разгрома и вывода остатков войск РФ из-под Киева в Буче и других близлежащих населенных пунктах обнаружили тела сотен убитых рашистами украинских граждан.

Трупы побросали на улицах, часть тамошним жителям удалось похоронить в братских могилах. Некоторые из жертв были с завязанными за спину руками.

Россия отрицает свою причастность к зверствам в украинских городах, однако исследованные американскими журналистами данные это подтверждают.

Как писал УНИАН, экс-командующий НАТО Уэсли Кларк считает, что Путин не остановится на Украине и в случае победы перейдет в наступление на другие страны Восточной Европы.

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