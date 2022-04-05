Глава МИД страны дал лаконичную оценку пропагандистскому материалу.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на статью российских пропагандистов "что Россия должна сделать с Украиной", в которой автор оправдывает убийства всех украинцев.

Реакция главы МИД страны появилась в Twitter.

"Статья РИА "Новости" "Что Россия должна сделать с Украиной" - это обыкновенный фашизм", - написал дипломат.

Как сообщал УНИАН, в статье, написанной российским философом-неонацистом Тимофеем Сергейцевым, рашисты рассуждают о массовых убийствах украинцев на захваченных территориях. Автор называет мирное население Украины "пособниками нацистов" которое надо "перевоспитать" и подавить в сфере политики, культуры и образования.

Сергейцев отметил, что под денацификацией стоит понимать "деукраинизацию". После захвата всей Украины неонацист предлагает свернуть власть в стране "в естественные границы и лишить политической функциональности".

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