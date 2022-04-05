Бывший командующий НАТО Уэсли Кларк предупредил, что настоящей целью Путина является "установление полного контроля над Восточной Европой", чтобы разрушить западный военный альянс.
Об этом он рассказал в эфире CNN.
"Он хочет Украину. Он хочет страны Балтии. Он хочет полный контроль над Восточной Европой. Он хочет разрушить НАТО и чтобы США ушли", - высказался военный.
По мнению Кларка, сейчас российский президент только делает вид, что ему нужна лишь Украина, чтобы заставить Запад "эмоционально и морально разоружиться".
Он также призвал США и их союзников по НАТО увеличить военную помощь Украине, в том числе предоставить истребители: "Украина – это просто текущее поле боя. Но если украинцы победят Россию на этом поле боя, все изменится. Поэтому лучший способ защитить НАТО, лучший способ защитить международную систему – это оказать Украине ту помощь, которая ей нужна, которая позволит ей справиться с Россией на поле боя".
Кларк отметил, что США постоянно помогали "странам, которые не были готовы воевать", в то же время навыки и образование украинских защитников ничем не уступают американскому войску.
"Они так же хороши технически, как и мы. Мы даем им наше современное оружие - и они его могут использовать все в течение 24 часов", - пояснил экс-командующий НАТО.
В следующий раз российские войска попытаются захватить Днепр, считает Кларк. Таким образом, путинские войска смогут отрезать ВСУ на Донбассе возле ОРДЛО.
Для отражения такого наступления и нужна тяжелая боевая техника – гораздо больше того, что поставляют США.
"Не "Джавелины", не "Стингеры" - они подходят для защиты городов. Им нужны танки, им нужна мобильная артиллерия, им надо много боеприпасов, им нужно топливо, им нужен ремонт. У нас этого всего нет", - отметил Кларк.
Но, подчеркнул он, это все могут предоставить союзники по НАТО в Восточной Европе.
Генштаб сообщает, что россияне продолжают перегруппировывать войска и технику для дальнейших боев на Донбассе с целью захвата всего региона.
По мнению Белого дома, Путин, таким образом, попытается одержать хоть какую-то победу на фоне провала в наступлении на Киев.
Российско-украинская война, сказал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, может длиться много месяцев и дольше.