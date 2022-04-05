США и их союзники должны увеличить военную помощь, оказав тяжелую боевую технику, отметил Кларк.

Бывший командующий НАТО Уэсли Кларк предупредил, что настоящей целью Путина является "установление полного контроля над Восточной Европой", чтобы разрушить западный военный альянс.

Об этом он рассказал в эфире CNN.

"Он хочет Украину. Он хочет страны Балтии. Он хочет полный контроль над Восточной Европой. Он хочет разрушить НАТО и чтобы США ушли", - высказался военный.

По мнению Кларка, сейчас российский президент только делает вид, что ему нужна лишь Украина, чтобы заставить Запад "эмоционально и морально разоружиться".

Он также призвал США и их союзников по НАТО увеличить военную помощь Украине, в том числе предоставить истребители: "Украина – это просто текущее поле боя. Но если украинцы победят Россию на этом поле боя, все изменится. Поэтому лучший способ защитить НАТО, лучший способ защитить международную систему – это оказать Украине ту помощь, которая ей нужна, которая позволит ей справиться с Россией на поле боя".

Кларк отметил, что США постоянно помогали "странам, которые не были готовы воевать", в то же время навыки и образование украинских защитников ничем не уступают американскому войску.

"Они так же хороши технически, как и мы. Мы даем им наше современное оружие - и они его могут использовать все в течение 24 часов", - пояснил экс-командующий НАТО.

В следующий раз российские войска попытаются захватить Днепр, считает Кларк. Таким образом, путинские войска смогут отрезать ВСУ на Донбассе возле ОРДЛО.

Для отражения такого наступления и нужна тяжелая боевая техника – гораздо больше того, что поставляют США.

"Не "Джавелины", не "Стингеры" - они подходят для защиты городов. Им нужны танки, им нужна мобильная артиллерия, им надо много боеприпасов, им нужно топливо, им нужен ремонт. У нас этого всего нет", - отметил Кларк.

Но, подчеркнул он, это все могут предоставить союзники по НАТО в Восточной Европе.

Генштаб сообщает, что россияне продолжают перегруппировывать войска и технику для дальнейших боев на Донбассе с целью захвата всего региона.

По мнению Белого дома, Путин, таким образом, попытается одержать хоть какую-то победу на фоне провала в наступлении на Киев.

Российско-украинская война, сказал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, может длиться много месяцев и дольше.

Вас также могут заинтересовать новости: