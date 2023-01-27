Бизнес-джеты первых лиц РФ активно путешествовали по теплым странам.

Российская элита продолжает отдыхать за рубежом и после январских каникул. В частности, на теплых пляжах "засветились" глава Чечни Рамзан Кадыров и заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Как сообщает канал "Можем объяснить", бизнес-джеты первых лиц РФ продолжают летать на южные курорты несмотря на то, что сезон новогодних отпусков закончился.

Опальный Рамзан Кадыров за последнюю неделю успел побывать в Бангкоке и Дубае. 24 января его самолет Airbus A319 вылетел из Грозного и через несколько часов приземлился в столице Таиланда. Там лайнер Кадырова стоимостью 80 млн. долларов находился следующие два дня. Утром 26 января Airbus A319 вылетел из Бангкока в Дубай. По данным журналистов, в ОАЭ Кадыров имеет собственную виллу. Сейчас "пехотинец Путина" продолжает находиться в Дубае.

Видео дня

Не менее скандальный Дмитрий Медведев очень полюбил турецкий берег. 9 января, то есть первого рабочего дня, его лайнер Bombardier Global приземлился в Турции. В перерывах между агонией в Телеграмме Медведев загорал на турецких пляжах. Его лайнер Bombardier улетел из Турции лишь 13 января.

Лайнер с самым богатым министром РФ Денисом Мантуровым на борту активно летает по России. За последние недели его самолет Sukhoi Superjet посетил Сочи, Пермь и Москву. Но для новогоднего отдыха глава Минпромторга выбрал Турцию - 3 января его самолет приземлился в Стамбуле и находился там 9 дней. Итак, первые рабочие дни нового года чиновник прогулял. Его бизнес-джет вернулся в Москву лишь 12 января.

Скандальные отпуска в разгар войны

Не только российские политики любят зарубежные курорты во время войны. На теплых пляжах заметили и украинских нардепов и чиновников. В частности, заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко был в 10-дневном отпуске в г. Марбелья (Испания) несмотря на прямой запрет президента Владимира Зеленского, высказанный во время обращения в парламент в декабре 2022 года.

А вчера разгорелся скандал, связанный с народным избранником Николаем Тищенко. После публикации видео, где он отдыхает на море, чиновника исключили из партии "Слуга народа".

Впоследствии выяснилось, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко тоже проводит время в Дубае. Однако она ведет себя осторожно и старается не появляться в публичных местах.

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