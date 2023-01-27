Она вместе с мужем остановилась на вилле пятизвездочного отеля "Kempinski" на насыпном острове Палм-Джумейра.

Лидера парламентской фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко СМИ подловили на отдыхе в Дубае (ОАЭ) вместе с супругом в первые дни нового года.

Как говорится в расследовании Украинской правды, пара остановилась на вилле пятизвездочного отеля "Kempinski" на насыпном острове Палм-Джумейра. 5 января СМИ "словили" Тимошенко на отдыхе на пляже.

Источники журналистов сообщили, что во время своего курорта лидер "Батькивщины" старалась избегать публичных мест: ее невозможно было увидеть, например, на набережной, где утром и вечером любят гулять здешние отдыхающие. Также, соблюдая осторожность, Тимошенко обычно садилась в машину в подземном паркинге, а не на общественной улице.

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Собеседники УП говорят, что у Тимошенко проживает в Дубае семья ее дочери, которая выехала до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Время от времени дочь Тимошенко выезжает с визитами в ЕС, и в то же время проживает в Дубае.

Скандал с Тищенко из-за поездки заграницу

26 января народного депутата от партии "Слуга народа" Николая Тищенко со скандалом исключили из фракции из-за его поездки в Таиланд.

Стало известно, что он отправился в Бангкок на встречу с украинской общиной. При этом на днях СНБО запретил поездки нардепов за границу с негосударственной целью.

Сам Тищенко заявил, что это была рабочая командировка, и что о ней якобы знали "высшие руководители" его фракции.

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