Решение об исключении Тищенко принято по результатам внутрифракционного опрос.

Народного депутата Николая Тищенко исключили из состава парламентской фракции "Слуга народа".

"По результатам внутрифракционного опроса, который был начат накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа", - сообщила пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук в Telegram

Несмотря на решение монобольшинства, Тищенко не потерял депутатский мандат. Сложить его можно по собственному желанию.

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Скандальная поездка Тищенко в Таиланд-что известно

23 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №27/2023, в соответствии с которым украинские чиновники будут иметь возможность выезда за пределы Украины исключительно в служебных командировках. Решение СНБО прямо запрещает чиновникам покидать Украину в частных целях.

Журналисты обнаружили в Таиланде народного депутата от "Слуги народа" Тищенко. На сайте посольства Украины в Таиланде появился анонс на 27 января его встречи с украинской общиной в отеле Novotel (Бангкок). Согласно анонсу, планируется обсуждение вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд.

26 января председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Тищенко за границу не командировал и командировочные распоряжения в Таиланд не подписывал.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Тищенко будет уволен с должности заместителя председателя и исключен из состава фракции.

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила об исключении Тищенко из рядов партии в соответствии с п.9.1.22 статьи 9 устава.

26 января президент в вечернем видеообращении после скандала в отношении заместителя председателя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко напомнил, что выезд депутатов за границу должен быть в соответствии с решением СНБО. Он подчеркнул, что других выездов за границу должностных лиц или депутатов в военное время не будет.

В то же время, сам Тищенко утверждает, что " высшие руководители "и председатель фракции" Слуга народа " Давид Арахамия знали о его поездке в Азию.

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