В РФ оштрафовали медсестру за расстегнутый костюм при губернаторе

Девушка вину признала и обязалась больше не допускать нарушений.

В России Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 15 тысяч рублей 20-летнюю медсестру Анастасию Муравьеву.

Читайте такжеБыла в больнице: потерявшую ребенка россиянку оштрафовали за нарушение самоизоляцииОб этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Отмечается, что Муравьева вину признала и обязалась больше не допускать нарушений.

Медсестру увидели в расстегнутом защитном костюме, без защитных очков и без капюшона во время визита в госпиталь в Ленэкспо губернатора Александра Беглова.

Инцидент произошел 15 мая. Девушке грозил штраф в 40 тысяч рублей, ее должностной оклад составляет 28 тысяч рублей.

Ранее УНИАН писал, как в России медсестра надела прозрачный защитный костюм на бикини и была наказана.

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