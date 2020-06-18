В РФ оштрафовали медсестру за расстегнутый костюм при губернаторе
12:20, 18 июня 2020Русский міръ
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Девушка вину признала и обязалась больше не допускать нарушений.
Иллюстрация REUTERS
В России Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 15 тысяч рублей 20-летнюю медсестру Анастасию Муравьеву.
Читайте такжеБыла в больнице: потерявшую ребенка россиянку оштрафовали за нарушение самоизоляцииОб этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Отмечается, что Муравьева вину признала и обязалась больше не допускать нарушений.
Медсестру увидели в расстегнутом защитном костюме, без защитных очков и без капюшона во время визита в госпиталь в Ленэкспо губернатора Александра Беглова.
Инцидент произошел 15 мая. Девушке грозил штраф в 40 тысяч рублей, ее должностной оклад составляет 28 тысяч рублей.
Ранее УНИАН писал, как в России медсестра надела прозрачный защитный костюм на бикини и была наказана.
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