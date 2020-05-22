"Я тоже в трусах выхожу на смену": за медсестру в прозрачном защитном костюме заступились врачи

За внешний вид девушке сделали замечание.

Врачи тульской российской областной клинической больницы заступились за медсестру, чье фото в купальнике под прозрачным защитным костюмом разошлось в интернете.

Читайте такжеРоссиянин залез в чужую квартиру и прожил там годКак пишет «Сноб», коллеги объяснили такой внешний вид девушки нехваткой в медучреждении спецодежды.

«Вы работали в этих костюмах? В них очень жарко. Я лично тоже в трусах только выхожу на смену. А пациентам делать нечего, вот они и фотографируют: то белье у них грязное, то кормят их плохо, то мы в нижнем белье. Да радовались бы, что фигуристая девушка к вам зашла в таком виде! Чаще так одеваются, конечно, мужчины», — сказал один из сотрудников больницы по имени Павел.

Медработник объяснил, что по правилам защитный костюм надевают на одноразовую или хлопковую пижаму. За смену во время перерывов нужно сменить четыре-пять таких комплектов. Ношеные комплекты утилизируют, за исключением хлопковой одежды – ее можно постирать и отгладить.

«Расчеты в смене на один этаж: девять человек – это 36-54 пижамы. Этажей девять. Плюс еще три этажа первого госпиталя. 360-522 пижамы в сутки на всю больницу, не считая лабораторию. Как минимум сутки их будут стирать, то есть на следующий день нужно еще столько же пижам», – посчитал он.

Также Павел отметил, что медикам не нравится ходить в прозрачных костюмах, но других у них нет: «А у некоторых и таких нет. А если бы господа журналисты нашили бы нам пижам, то мы бы их с удовольствием взяли».

Ранее УНИАН писал как в России медсестра надела прозрачный защитный костюм на бикини и была наказана.

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